Mi perro vomita ¿Por qué?

Muchas veces vemos a nuestros queridos compañeros vomitar sin saber el motivo, a veces echan babas, otras un liquido amarillento o verdoso (bilis) y otras simplemente cosas que han comido con anterioridad, como piedras, huesos o hierba. No debemos alarmarnos pues es algo muy habitual en perros, pero si observamos que los vómitos son constantes o que vomita sangre, entonces debemos acudir a un veterinario.

Vamos a repasar los principales motivos por los que los perros vomitan y su solución, ya veréis que por lo general es algo muy habitual y de sencillo remedio. A no ser que veamos un estado anímico malo o vómitos con sangre, nosotros mismos podremos solucionar el problema desde casa.

Mi perro vomita amarillo

Seguro que en mas de una ocasión os habéis levantado por la mañana y habéis visto que vuestro perro ha vomitado una especie de liquido amarillento o verdoso, no os alarméis, es solo bilis. Puede ser que no sea por la mañana, sino que le veáis hacerlo a media tarde o por la noche, igualmente se trata de bilis, esas sustancia que se crea para que el estomago pueda realizar la digestión. Sin embargo si nuestro perro vomita espuma blanca puede tratarse de otro tipo de problema.

Los perros vomitan bilis porque tienen acidez de estomago o porque ha transcurrido mucho tiempo desde su ultima comida. Si nuestro perro come dos o tres veces al día y no trascurren mas de diez u doce horas entre comidas, es posible que tenga acidez de estomago. Este problema se puede solucionar dándole por la mañana un protector gástrico, en ayudas (con la ayuda de un quesito o trozo de pan, para que se lo coma). El Omeaprol es un protector gástrico que podemos dar a nuestros perros durante tres o cuatro días seguidos, siempre por la mañana y en ayunas.

Para perros de menos de 20 kilos, le daremos un comprimido de Omeoprazol 10mg, mientras que para perros de mayor peso le daremos un comprimido de Omeoprazol 20mg (podéis comprarlo en farmacias sin receta médica).

El otro motivo de los vómitos puede ser el excesivo tiempo entre comidas. A veces es necesario darles de comer antes de que pasen diez horas desde su ultima comida, sobre todo si se alimentan con dieta natural (carne) y no con pienso. Si este es el caso, bastará con adelantar la cena un par de horas para que no padezcan de acidez.

También debemos tener presente que muchos piensos son de mala calidad y eso puede provocar que nuestros perros tengan ardores y dolor de estómago, en ocasiones comen hierba para purgarse o simplemente vomitan. Debemos utilizar siempre piensos para perros de alta calidad, ya que estamos invirtiendo en su salud.

Como veis, es muy sencillo solucionar el problema del vomito de bilis.

Mi perro vomita comida

Si tu perro vomita comida puede ser debido a un par de motivos, ambos fácilmente reconocibles. El primero de ellos es el exceso de alimentación, en ocasiones les damos mucha mas comida de la que necesitan y como sucede con los demás animales, incluidos los humanos, se empachan. Si tu perro está empachado, vomitara la comida que come y hará muchas veces caca, un perro normal hace cacas una o dos veces al día. Si tu perro hace cacas muchas mas veces al día, quizás le estés dando mas alimento del que necesita.

Por otro lado, cuando los perros corren sueltos por parques o campos, muchas veces comen lo primero que se encuentran, aunque nosotros no nos demos cuenta. Puede ser otro motivo por el cual estén empachados y por eso vomitan lo que comen. Este problema tiene una solución muy sencilla, debemos dejar a neutros perros sin comer absolutamente nada durante 24 o 36 horas, pero siempre con agua limpia y fresca a su disposición. Pueden beber todo lo que necesiten, eso no les perjudica en nada.

El otro motivo por el que tu perro puede ser que vomite todo lo que coma, es porque tenga un problema gástrico-intestinal. A veces cuando comen palos, calcetines o pelotas… se les puede quedar algo atravesado en el estomago o intestino, formando un tapón que hace que nuestro perro no pueda digerir nada, por lo que vomitará todo lo que coma. Si nuestro perro vomita todo lo que come y no hace cacas, o no le has visto hacer cacas desde hace algunos días… llévalo al veterinario para que le hagan una ecografía. Es posible que necesite la ayuda del veterinario para eliminar la obstrucción, en algunos casos extremos incluso es necesario operar.

Mi perro vomita sangre

No te alarmes, nuestros perros pueden vomitar sangre por muchos motivos. Quizás tenga una ulcera en el estomago, como nos sucede a los humanos y ese sea el motivo de sus vómitos con sangre. O quizás haya comido algún palo que le ha producido alguna pequeña herida en la boca, garganta o estomago. También puede ser debido a que haya comido algún tipo de comida que contuviera sangre…. los motivos pueden ser muchísimos y es imposible determinar cual es la razón sin examinarlo.

Si tu perro vomita sangre, llévalo al veterinario para que lo examine, solo es podrá indicarte la causa y solucionarla. Recuerda que los perros al igual que las personas, pueden sufrir de diversas enfermedades, por eso es importante llevarlos a un médico especializado (veterinario), para que determine las causas y las solucione.

Hemos visto los principales motivos por los que los perros vomitan, en la mayoría de los casos están asociados a un alimentación errónea, aunque también puede deberse a un problema estomacal. Sea cual sea el motivo, si los vómitos no remiten debéis acudir a un veterinario para que valore la gravedad del caso y tome las medidas oportunas. Los vomito de los perros en ocasiones son muy alarmantes y abundantes, pero no perdáis la calma, son tan habituales como lo son en los propios humanos.

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha! : Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!

Guardar

Guardar